В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 15 случаев коронавируса

В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 15 случаев коронавируса

Сегодня, 15:17Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
За минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено 15 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии случаи инфекции зарегистрированы у 4 540 тагильчан.

В Свердловской области с 16 по 17 февраля выявлено 228 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения составило 75 487 пациентов. 307 жителей региона находятся в тяжелом состоянии, 125 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки по выздоровлению выписано из больниц 238 свердловчан, за все время пандемии — 68 335 человек. Общее количество летальных случаев достигло 2 257 пациентов, из них 14 человек скончались за минувшие сутки.

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