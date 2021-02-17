В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 15 случаев коронавируса

В Свердловской области с 16 по 17 февраля выявлено 228 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения составило 75 487 пациентов. 307 жителей региона находятся в тяжелом состоянии, 125 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки по выздоровлению выписано из больниц 238 свердловчан, за все время пандемии — 68 335 человек. Общее количество летальных случаев достигло 2 257 пациентов, из них 14 человек скончались за минувшие сутки.