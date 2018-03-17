Первое модульное здание общеврачебной практики возведено в Свердловской области

Новое здание общеврачебной практики спроектировали с учётом специфики работы. В постройке оборудован дневной стационар, кабинеты для медицинских процедур, а также кабинеты для врача и фельдшера, передает «Областная газета» .

За лечением будут обращаться потенциальные пациенты в количестве чуть более тысячи человек, четверть из которых – дети. Здание ОВП будет обсуживать не только жителей посёлка на Азиатской, но и близлежащих деревень – Бобровой, Мостовой, Кедровки, а также Верхней Баранчи.