В исправительных колониях Нижнего Тагила запретили свидания
Сегодня, 17:33Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В исправительных колониях Нижнего Тагила для осужденных ввели запрет на свидания. Эта мера распространяется на все исправительные учредниея Свердловской области, сообщает региональное управление ФСИН.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Карантина как такового нет — просто приостановили свидания. На передачи и встречи с правозащитниками запрет не распространяется. Это связано с вирусными заболеваниями,рассказал TagilCity.ru руководитель пресс-службы ведомства Александр Левченко.
По словам Левченко, срок запрета на свидания пока неизвестен и будет действовать «до особого указания». Он заверил, что случаев обнаружения заболевания коронавирусом в свердловских ИК не зафиксировано.
Автор: Мария Удинцева
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