СМИ: в Свердловской области выявлен первый случай заражения коронавирусом

Как сообщили в Роспотребнадзоре, диагноз пока предварительный. Медики ждут результата анализов из лаборатории в Новосибирске. Известно, что пациентка контактировала только с мамой и таксистом, который вез ее из аэропорта. Оба уже госпитализированы.