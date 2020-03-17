СМИ: в Свердловской области выявлен первый случай заражения коронавирусом
Сегодня, 17:25Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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У жительницы Екатеринбурга предварительно подтвержден коронавирус COVID-19. Девушка недавно вернулась из Италии и сейчас находится на карантине в инфекционном отделении ГКБ № 40, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Как сообщили в Роспотребнадзоре, диагноз пока предварительный. Медики ждут результата анализов из лаборатории в Новосибирске. Известно, что пациентка контактировала только с мамой и таксистом, который вез ее из аэропорта. Оба уже госпитализированы.
Напомним, по данным оперативного штаба на 16 марта в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. В мире число заболевших выросло до 18,6 тысяч человек, умерли — 7,4 тысячи, выздоровели 80,8 тысяч пациентов.
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