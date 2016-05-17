В Свердловской области до пятницы ожидается загрязнение в атмосфере

Уральский гидрометцентр предупреждает, что до конца рабочей недели над областью провисит смог.

Свердловчанам следует ожидать погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Другими словами, слабый ветер не сможет унести вредные выбросы и выхлопы.

В Уральском УГМС присвоили метеорологическим условиям первую степень опасности. Легче дышать станет только к пятнице вечером. В период атмосферного загрязнения врачи не рекомендуют открывать окна и форточки, советуют пользоваться увлажнителями воздуха и чаще промывать нос.

Эту неделю область ждет теплая погода. Например, в Нижнем Тагиле днем воздух будет прогреваться до 19-ти градусов. А ближе к выходным столбики термометров и вовсе поднимутся до отметки в 25 градусов.