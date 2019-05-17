Дождь и мокрый снег ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

В субботу, 18 мая, синоптики обещают тагильчанам +9 градусов днем и +2 градуса ночью. Ветер — до 13 метров в секунду. Возможны дожди с грозами.

В воскресенье похолодает. Днем ожидается до +6 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки +2 градуса. Возможен дождь и мокрый снег. Ветер — до 10 метров в секунду.