Дождь и мокрый снег ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
Сегодня, 10:21Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Осадки в виде дождя и снега ожидают жителей Нижнего Тагила в эти выходные, по данным Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В субботу, 18 мая, синоптики обещают тагильчанам +9 градусов днем и +2 градуса ночью. Ветер — до 13 метров в секунду. Возможны дожди с грозами.
В воскресенье похолодает. Днем ожидается до +6 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки +2 градуса. Возможен дождь и мокрый снег. Ветер — до 10 метров в секунду.
Небольшое потепление ожидается к середине следующей недели.
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