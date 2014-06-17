Госпиталь иновационных технологий готов к открытию. Евгений Куйвашев посетил Нижний Тагил (ФОТО)

Напомним, в Нижнем Тагиле создается многопрофильный медицинский центр с современными высокотехнологичными хирургическими и амбулаторными методиками в области опорно-двигательного аппарата. Стоимость его составляет 4,4 миллиарда рублей, основная часть которых – собственные средства Владислава Тетюхина. Проект реализуется на основе частно-государственного партнерства, часть средств выделена из областной казны. В ноябре 2012 года Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым поддержал проект создания в Нижнем Тагиле госпиталя, основной специализацией которого станет эндопротезирование крупных суставов.

По мнению Евгения Куйвашева, создание медицинского центра – это гражданский подвиг Владислава Тетюхина. Многие уральцы и жители всей Российской Федерации вынуждены были раньше обращаться за дорогостоящей медицинской помощью в клиники Израиля, Германии. С пуском госпиталя в Нижнем Тагиле сложнейшие операции станут возможными в нашем регионе, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.

Глава Свердловской области осмотрел помещения центра восстановительных технологий. В настоящее время здесь завершены строительные и пуско-наладочные работы, закончен монтаж всего медицинского и технологического оборудования. Медучреждение почти готово к началу работы. Также госпиталь получил все необходимые положительные санитарно-эпидемиологические заключения и лицензию на медицинскую деятельность. Владислав Тетюхин с гордостью продемонстрировал главе региона полученный документ.

Евгений Куйвашев расспросил сотрудников уникального госпиталя в Нижнем Тагиле о том, какие вузы они закончили, какой опыт работы приобрели и каковы их планы на будущее. Один из собеседников губернатора рассказал, что работал прежде в Областной больнице №2 в Екатеринбурге, но принял решение перебраться в Нижний Тагил, чтобы работать в центре самого высокого уровня.

Мы будем внимательно следить за развитием госпиталя. Работать здесь – это большая ответственность, но и большая честь подчеркнул глава Свердловской области.

Отметим, в госпитале восстановительных технологий в данный момент готовы к работе поликлиника, диагностические отделения, стационар, операционный блок, отделение реабилитации с тренажерами и ваннами и другие подразделения. Кроме того, рядом с медицинским учреждением завершено строительство жилого дома для сотрудников, в настоящее время идет его заселение. Также готово здание, в котором размещается гостиница для пациентов, проходящих второй этап реабилитации.