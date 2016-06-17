В 20 километрах от Екатеринбурга большегруз насмерть сбил медведицу
17 июня 2016, 08:35Здоровье и экология
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Проезжавший мимо деревни Решеты водитель легкового автомобиля увидел лежащее посреди дороги тело мертвого зверя.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина сообщил о своей находке в полицию, откуда сведения были переданы в департамент по охране животного мира.
Прибывшие на место происшествия ветеринары произвели осмотр пострадавшего животного. По их словам погибшей медведице было около 2 лет. Предположительно, в поисках пропитания она выбежала на дорогу, где и была сбита большегрузным автомобилем. Ветеринары утверждают, что хищница не создавала впечатления дикого животного: она имела ухоженный вид, была упитанная и чистая.
Осколков автомобиля на дороге не обнаружено, вероятно, водитель продолжил путь, даже не заметив, что совершил наезд на животное.
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