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Сухая и жаркая погода продержится в Нижнем Тагиле до 23 июля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сухая и жаркая погода продержится в Нижнем Тагиле до 23 июля

17 июля 2017, 09:30Здоровье и экология
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