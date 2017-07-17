Сухая и жаркая погода продержится в Нижнем Тагиле до 23 июля
17 июля 2017, 09:30Здоровье и экология
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Синоптики Уральского Гидрометцентра обещают тагильчанам сухую и жаркую неделю.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, 17 июля столбик термометра остановится на отметке +23…+25 градусов. Осадки маловероятны.
Самым жарким днем недели станет среда. Ожидается до +26 градусов.
К выходным температура пойдет на спад, в субботу прогнозируются дожди.
Напомним, что на территории области действует пожароопасная ситуация.
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