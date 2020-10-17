В Свердловской области выявлено 227 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено 14 922 заболевших в 85 регионах страны. С начала пандемии зафиксировано 1 384 235 случаев инфекции. Число выписанных по выздоровлению выросло до 1 065 199 человек, из них 8 617 - за прошедшие сутки. С начала пандемии умерли 24 002 россиянина, 279 из них с 16 по 17 октября.