За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 442 человека, сообщает оперативный штаб.

Предыдущее количество максимальных случаев было зарегистрировано 12 ноября, тогда скончались 439 пациентов. С начала пандемии от инфекции умер 33 931 человек. За сутки в России зафиксировали 22 410 случаев заболевания, с начала пандемии — 1 971 013. Из больниц было выписано 22 055 человек, всего выздоровели 1 475 904 пациента.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter