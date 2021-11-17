Электронные больничные листы в Свердловской области оформляются все чаще

Электронные больничные листы в Свердловской области оформляются все чаще
Электронные больничные листы в Свердловской области оформляются все чаще
Сегодня, 16:17Здоровье и экологияФото: pixabay.com
В преддверии перехода с 1 января 2022 года исключительно на электронные листки нетрудоспособности в Свердловской области уже выдан трехмиллионный юбилейный «цифровой» листок нетрудоспособности в городе Верхняя Салда в медсанчасти ТИРУС.

Больничные листы нового поколения — электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) были введены в Российской Федерации с 1 июля 2017 года. За период с 1 июля 2017 года по настоящее время по количеству выданных ЭЛН Свердловская область занимает пятое место по России.

Сегодня выдача ЭЛН охватывает чуть более 92% медицинских организаций Свердловской области. Лидерами в оформлении ЭЛН в регионе на 1 ноября 2021 года являются:

  • ГАУЗ СО ЦГБ № 24 — 122 тысяч ЭЛН;
  • ГАУЗ СО ГКБ № 14 — 112 тысяч ЭЛН;
  • ГБУЗ СО ЦГБ № 2 им. А. А. Миславского — 112 тысяч ЭЛН;
  • ГБУЗ СО ЦГКБ № 6 — 107 тысяч ЭЛН;
  • ГБУЗ СО ЦГБ № 7 — 105 тысяч ЭЛН.

С 1 января 2022 года выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться только в электронном виде. То есть со следующего года основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, а также пособия по беременности и родам будет являться электронный листок нетрудоспособности.

Чтобы проблем при окончательном переходе на электронные больничные листы не возникло, работодателям необходимо обеспечить прием и оплату ЭЛН, а также информировать своих сотрудников по вопросам получения электронных больничных.

Предоставлять ЭЛН в распечатанном виде, талоны из медицинской организации и другие виды бумажных носителей в кадровою и бухгалтерскою службы от работников больше требоваться не будет. Для приема документа к оплате достаточно будет получить его номер — по телефону или по электронной почте.

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, уже сейчас получают информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете получателя услуг ФСС.

Для работы с ЭЛН работодатель может использовать программы для ведения бухучета (1 °C, ПАРУС и другие), операторов ЭДО (СБИС, Контур, Такском и другие), либо скачать на сайте ФСС бесплатную программу. Электронная подпись может быть использована та же, что и для сдачи отчетности.

Также начал работу новый сервис электронного взаимодействия с ФСС РФ для работодателей — «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). С его помощью можно осуществлять взаимодействие с ФСС РФ в электронном виде как для получения информации об ЭЛН, так и в работе в рамках проекта «Прямые выплаты».

Преимущество ЭЛН заключается в том, что их получатели освобождаются от бюрократических формальностей, связанных с оформлением. Удобно и работодателям, которые экономят ресурсы. Для организаций процедура оформления выплат по ЭЛН становится более быстрой и экономически эффективной.

Фото:Фонд социального страхования РФ

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Свердловская областьбольничный лист
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