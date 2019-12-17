Быстро и безопасно: где и когда тагильчане смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ
Сегодня, 17:35Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В декабре в Нижнем Тагиле продолжается акция по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сдать кровь для определения заболевания горожане могут:
- 24 декабря с 16.00 до 19.00 в кинотеатре «Родина»;
- 25 декабря с 16.00 до 19.00 в мобильном пункте на территории рядом с ж/д вокзалом;
- 26 декабря с 16.00 до 19.00 в ТРЦ «Кит».
Экспресс-тест на ВИЧ проводится анонимно и безболезненно. Результаты можно будет узнать через 15 минут. Точность результатов теста – 99,8%.
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