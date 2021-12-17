Снегопады, тепло и пасмурная погода ожидаются в Нижнем Тагиле

Снегопады, тепло и пасмурная погода ожидаются в Нижнем Тагиле
Снегопады, тепло и пасмурная погода ожидаются в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:23Здоровье и экологияФото: 1MI
Снегопады, пасмурная погода, а также небольшие минусовые температуры ожидаются в ближайшие пять дней в Нижнем Тагиле.

В пятницу, 17 декабря, температура воздуха не превысит -6 градусов. Прогнозируется небольшой снег и ветер до 8 метров в секунду, сообщает Гисметео.

В выходные 18 и 19 декабря похолодания не ожидается. Столбики термометров опустятся до -3…-9 градусов. Погода будет также пасмурной с небольшим снегом и порывами ветра до 4-7 метров в секунду.

В начале недели с 20 по 22 декабря ожидаются снега. В понедельник и среду возможно похолодание до -13…-14 градусов. Во вторник будет теплее. Столбики термометров не опустятся ниже -6 градусов. Ветер будет иметь порывы от 9 до 13 метров в секунду.

О надвигающихся снегопадах свердловчан предупреждают в Уральском гидрометцентре. Причиной стал обширный циклон, наступающий со стороны Скандинавии. Атмосферные фронты регулярно будут достигать Уральских гор и периодически их переваливать, рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. Наиболее интенсивными, по ее словам, снегопады, будут в начале недели.

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