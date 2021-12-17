Снегопады, тепло и пасмурная погода ожидаются в Нижнем Тагиле

В начале недели с 20 по 22 декабря ожидаются снега. В понедельник и среду возможно похолодание до -13…-14 градусов. Во вторник будет теплее. Столбики термометров не опустятся ниже -6 градусов. Ветер будет иметь порывы от 9 до 13 метров в секунду.