Кассир в «Пятерочке» в Нижнем Тагиле не заметила просроченные яйца (ВИДЕО)

Продукция Пышминской птицефабрики под названием «Люкс Йод» в количестве десяти куриных яиц продавалась без скидок по стоимости 56,90 рублей.

Товар упакован 19 декабря 2017 года, срок годности при соблюдении температурного режима составляет 25 суток. Покупатель заметила продукцию на стенде 15 января на 28-е сутки с момента упаковки яиц.

Жительница Нижнего Тагила взяла товар и прошла на кассу. Кассир не обратила внимания на срок годности товара (ранее этого не сделали сотрудники торгового зала) и хотела пробить коробку яиц в системе. Но в этот момент клиентка магазина остановила сотрудницу, указав на негодность продукции.

Кассир остановилась и стала на пальцах считать, сколько же все-таки дней прошло с момента упаковки товара. В итоге продавец была вынуждена согласиться с девушкой и отложить товар в сторону.

Кассир не обратила внимания на срок годности товара и хотела его отбить. После того как я попросила посмотреть на срок годности, она убрала коробку с яйцами рассказывает покупательница Ирина.

По словам девушки, она всегда проверяет срок годности быстро портящихся продуктов, так как они периодически бывают просроченными даже в известных торговых сетях Нижнего Тагила.