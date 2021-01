В Свердловской области синоптики снова прогнозируют похолодание до –35 градусов.

По данным Уралгидрометцентра, 18 января в регионе похолодает от -27 до-32 градусов, днем будет до –20 градусов. 19 января, во вторник, на севере региона прогнозируют от –29 до -34 градусов ночью, от –23 до –28 градусов днем. В среду, 20 января, ожидается похолодание до -35 градусов ночью и до -27 градусов днем. Также синоптики прогнозирую на три этих дня снегопады.

