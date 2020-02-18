Более 23 тысяч аптечных товаров можно заказать через интернет-сервис apteka.ru
Сегодня, 09:30Здоровье и экологияФото: apteka.ru
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Портал для поиска и заказа лекарств и аптечной продукции apteka.ru является федеральным интернет-сервисом, позволяющим заказать более 23 тысяч товаров в ближайшую аптеку.
Как сделать заказ?
Необходимо перейти по адресу https://apteka.ru/. Затем зайти в раздел с товарами и выбрать нужные препараты. Далее можно приступить к оформлению заказа и выбрать удобную аптеку-партнера сервиса, куда будет доставлен заказ. Покупка вашего заказа происходит в аптеке при получении, поэтому можно проверить состав заказа до его оплаты на кассе.
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Фото: apteka.ru
Каковы преимущества сервиса?
- Широкий ассортимент. Есть товары для мам и малышей, для спортсменов, путешественников, для ухода за больными и для аптечек первой помощи. Кроме лекарственных препаратов на сайте можно заказать косметические средства.
- Удобство. Заказ можно оформить в течение минуты, это экономит время, позволяя не стоять в очереди в аптеке. Удобный интерфейс сайта позволяет сориентироваться в препаратах, сравнить аналоги, производителей, цены. Можно воспользоваться поиском по торговым наименованиям, по МНН или по симптомам.
- Доставка в ближайшую аптеку. Купить заказ можно в удобной аптеке-партнере сервиса, которых в Свердловской области более 370.
- Конфиденциальность. Для покупки заказа в аптеке достаточно назвать его номер.
- Надежность. За 10 месяцев прошлого года сайт apteka.ru посетили больше 115 миллионов раз, а среди регулярных пользователей – более 11 миллионов. Сервис в 2019 году признан №1 среди аптечных сайтов в России (по данным SimilarWeb). Кроме того, сервис работает с аптеками-партнерами, не осуществляя доставку медикаментов на дом, запрещенную действующим законодательством. Также на сайте можно ознакомиться с сертификатами на препараты.
- Ценовая политика. Приемлемые цены – еще одно преимущество сервиса. Аптека.ру взаимодействует с производителями для получения более выгодных предложений для своих пользователей.
- Скидки и акции. Для пользователей разработана система лояльности. За каждый заказ начисляются «витаминки», которые можно поменять на скидку при следующем заказе. А подписавшись на акционные предложения, можно купить товар с дополнительной скидкой.
- Оперативность и помощь. Получить консультацию по заказу и отследить его возможно по телефону горячей линии 8-800-500-50-31.
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