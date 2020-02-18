Более 23 тысяч аптечных товаров можно заказать через интернет-сервис apteka.ru

Как сделать заказ?

Необходимо перейти по адресу https://apteka.ru/. Затем зайти в раздел с товарами и выбрать нужные препараты. Далее можно приступить к оформлению заказа и выбрать удобную аптеку-партнера сервиса, куда будет доставлен заказ. Покупка вашего заказа происходит в аптеке при получении, поэтому можно проверить состав заказа до его оплаты на кассе.