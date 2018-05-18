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Новости Нижнего Тагила

Кушвинский завод прокатных валков заплатит 170 тыс. рублей за загрязнение воздуха

18 мая 2018, 06:05Добавить новость
город,здоровье,проверка,прокуратура,Свердловская область,штраф,экология,Кушва,завод,вредные вещества,загрязнение атмосферы
В результате прокурорской проверки ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» выяснилось, что предприятие нарушает требования законодательства об охране атмосферного воздуха и осуществляет хозяйственную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду.

Прокуратура города Кушвы выявила несколько фактов нарушения законодательства об охране окружающей среде в деятельности ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков».

Предприятием не был утвержден в установленном законом порядке проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также у завода отсутствовало специального разрешения на выбросы вредных веществ, а источники выброса в атмосферный воздух зафиксировали превышение предельно допустимого выброса различных примесей.


Против руководства было возбуждено административное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ. В ходе рассмотрения дел ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» оштрафован на общую сумму 170 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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