Кушвинский завод прокатных валков заплатит 170 тыс. рублей за загрязнение воздуха

Прокуратура города Кушвы выявила несколько фактов нарушения законодательства об охране окружающей среде в деятельности ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков».



Предприятием не был утвержден в установленном законом порядке проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также у завода отсутствовало специального разрешения на выбросы вредных веществ, а источники выброса в атмосферный воздух зафиксировали превышение предельно допустимого выброса различных примесей.



Против руководства было возбуждено административное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ. В ходе рассмотрения дел ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» оштрафован на общую сумму 170 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.