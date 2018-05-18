Противочумные костюмы закупаются в Екатеринбурге перед ЧМ-2018

Из бюджета Екатеринбурга выделено полмиллиона на покупку противочумных костюмов для сотрудников скорой помощи. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

В информации к закупке уточняется, что медики готовы приобрести 70 костюмов в 2018 году. В комплект должен входить шлем с панорамным стеклом, переговорным устройством и маской, пыле- и водонепроницаемый комбинезон, бахилы, перчатки, сумка-переноска и шеврон «Биологическая опасность».

Стоимость одного костюма колеблется в районе 7 тысяч рублей, он должен выдерживать до 10 стирок в автоклаве.

Обычно такие костюмы используются для защиты от опасных инфекций, например чумы, при возникновении ЧС.