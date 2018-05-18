Противочумные костюмы закупаются в Екатеринбурге перед ЧМ-2018
18 мая, 11:30Здоровье и экология
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В Екатеринбурге перед ЧМ-2018 выделено 500 тысяч рублей для покупки противочумных костюмов для работников скорой помощи.
Сюжеты: Екатеринбург
Из бюджета Екатеринбурга выделено полмиллиона на покупку противочумных костюмов для сотрудников скорой помощи. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.
В информации к закупке уточняется, что медики готовы приобрести 70 костюмов в 2018 году. В комплект должен входить шлем с панорамным стеклом, переговорным устройством и маской, пыле- и водонепроницаемый комбинезон, бахилы, перчатки, сумка-переноска и шеврон «Биологическая опасность».
Стоимость одного костюма колеблется в районе 7 тысяч рублей, он должен выдерживать до 10 стирок в автоклаве.
Обычно такие костюмы используются для защиты от опасных инфекций, например чумы, при возникновении ЧС.
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