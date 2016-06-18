Зольные бури засыпают пеплом Верхний Тагил

Больше всего пострадал северный микрорайон муниципалитета. Жители города называют сейчас свой город «уральской Помпеей», сравнивая его с древнеримским городом, погибшим в результате извержения вулкана.

В городе прошла прокурорская проверка под руководством прибывшего из Кировграда прокурором Алексеем Титовым. Комиссия проверила и ГРЭС на предмет проливки золы на предприятии.

Вопрос об объявлении ЧС остается открытым до получения результатов взятых в городе проб воздуха.

Верхнетагильская ГРЭС начала свою работу по тепло- и электроснабжению УЭХК в 1956 году, 60 лет назад. Топливом для ГРЭС служит уголь и мазут. В год в отвалы с объекта уходит 500 тысяч тонн золы.