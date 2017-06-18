Найденный в лесу Свердловской области Дима Песков идёт на поправку

Так, 4-летний мальчик идёт на поправку. Клещи, которые были сняты с малыша, оказались не энцефалитными.

Мальчик охотно общается с посетителями. Его навещают родители. Мама Димы, Альфия, сообщила, что накануне их пустили к ребёнку без ограничений. Ранее им удалось побыть с сыном только «минуточку».

Повышенной температуры у него нет. Ребёнок выздоравливает, передает Ystav.com.