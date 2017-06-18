Найденный в лесу Свердловской области Дима Песков идёт на поправку
18 июня 2017, 10:00Здоровье и экология
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Накануне стало известно о состоянии Димы Пескова, который почти пять суток провёл один в лесу.
Так, 4-летний мальчик идёт на поправку. Клещи, которые были сняты с малыша, оказались не энцефалитными.
Мальчик охотно общается с посетителями. Его навещают родители. Мама Димы, Альфия, сообщила, что накануне их пустили к ребёнку без ограничений. Ранее им удалось побыть с сыном только «минуточку».
Повышенной температуры у него нет. Ребёнок выздоравливает, передает Ystav.com.
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