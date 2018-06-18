Отряд мэра привел в порядок родник «Победа» в поселке Северный (ВИДЕО)

Участники отряда мэра ежегодно приезжают в поселок Северный, чтобы облагородить родник «Победа». Эта традиция передается между отрядами уже 15 лет, сообщает «Тагил ТВ».

По примеру старших сестры и брата я решила записаться в отряд мэра, чтобы помогать обустраивать родник. Воду из родника мы носим ветеранам и труженикам тыла рассказала участница отряда «Дружные».

Юные участники отряда мэра «Дружные» посадили цветы и покрасили клумбы, они считают своей задачей наведение чистоты и красоты на роднике.