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Отряд мэра привел в порядок родник «Победа» в поселке Северный (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отряд мэра привел в порядок родник «Победа» в поселке Северный (ВИДЕО)

18 июня, 17:00Здоровье и экология
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