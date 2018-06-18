Отряд мэра привел в порядок родник «Победа» в поселке Северный (ВИДЕО)
18 июня, 17:00Здоровье и экология
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В поселке Северный члены отряда мэра «Дружные» посадили цветы и покрасили клумбы на роднике «Победа».
Сюжеты: Нижний Тагил
Участники отряда мэра ежегодно приезжают в поселок Северный, чтобы облагородить родник «Победа». Эта традиция передается между отрядами уже 15 лет, сообщает «Тагил ТВ».
По примеру старших сестры и брата я решила записаться в отряд мэра, чтобы помогать обустраивать родник. Воду из родника мы носим ветеранам и труженикам тыла рассказала участница отряда «Дружные».
Юные участники отряда мэра «Дружные» посадили цветы и покрасили клумбы, они считают своей задачей наведение чистоты и красоты на роднике.
Видео: «Тагил ТВ»
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