Сэкономить на оптике. В «Культуре зрения» идут клиентские дни
Сеть салонов оптики «Культура зрения» объявила о начале клиентских дней в Нижнем Тагиле. Будут скидки, призы и подарки, а также розыгрыш годового запаса контактных линз от мирового производителя Alcon.
До 30 июня при покупке контактных линз Alcon Dailies Total 1 клиент тут же получит 5 дополнительных линз той же диоптрии в подарок. При покупке линз Alcon Air Optix plus HydraGlyde салон подарит ещё одну линзу.
К тому же, при покупке клиент становится участником розыгрыша 730 линз Dailies Total 1, это запас на целый год. При этом в акции каждый заказ фиксируется отдельно: больше покупок – больше шансов выиграть.
Alcon вкладывает миллиарды долларов в офтальмологические исследования, производят даже медицинские изделия и лекарственные препараты. Специалисты работают не просто на рынок, а продвигают медицину. Можно быть уверенным в любом их продукте,рассказали эксперты «Культуры зрения».
Специалисты отмечают, что с линзами или без, глаза всегда нуждаются в защите от ультрафиолетового излучения. Поэтому в «Культуре зрения» идёт распродажа солнцезащитных очков.
В клиентские дни скидки на солнцезащитные очки и оправы – до 50%. На покупку линз для очков действуют специальные предложения.
Все очки соответствуют стандарту UV400. Это значит, что они не пропускают вредное ультрафиолетовое излучение, у которых диапазон как раз от 280 до 400 нанометров,говорят эксперты.
Клиентские дни продлятся до 30 июня. Розыгрыш годового запаса линзы Alcon Dailies Total 1 состоится 4 июля в 15:00 в группе «ВКонтакте» vk.com/cu_vision
Запоминай адреса, где в Нижнем Тагиле выгоднее всего приобретать контактные линзы, очки и солнцезащитные очки:
Газетная, 72 - салон оптики «Культура Зрения»
Пн-Пт: 10.00-19.00
Сб-Вс: 10.00-18.00
+7 (922) 200-91-81
Проспект Ленина, 59 - салон оптики «Культура Зрения»
Пн-Пт: 09.00-19.00
Сб-Вс: 10.00-18.00
+7 (922) 222-66-01
Октябрьский проспект, 12 - салон оптики «Культура Зрения»
Пн-Пт: 10.00-19.00
Сб-Вс: 10.00-18.00
+7 (922) 222-41-76
Фрунзе, 19 - салон оптики «Культура Зрения»
ПН-Пт: 09.00-19.00
Сб-Вс: 10.00-18.00
+7 (922) 200-99-02
До 30 июня приходи в салон оптики Культура Зрения! Делай покупки, получай подарки и участвуй в розыгрыше годового запаса контактных линз!
Максимум выгоды для каждого клиента!