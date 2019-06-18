Сэкономить на оптике. В «Культуре зрения» идут клиентские дни

До 30 июня при покупке контактных линз Alcon Dailies Total 1 клиент тут же получит 5 дополнительных линз той же диоптрии в подарок. При покупке линз Alcon Air Optix plus HydraGlyde салон подарит ещё одну линзу.

К тому же, при покупке клиент становится участником розыгрыша 730 линз Dailies Total 1, это запас на целый год. При этом в акции каждый заказ фиксируется отдельно: больше покупок – больше шансов выиграть.

Alcon вкладывает миллиарды долларов в офтальмологические исследования, производят даже медицинские изделия и лекарственные препараты. Специалисты работают не просто на рынок, а продвигают медицину. Можно быть уверенным в любом их продукте,рассказали эксперты «Культуры зрения».

Специалисты отмечают, что с линзами или без, глаза всегда нуждаются в защите от ультрафиолетового излучения. Поэтому в «Культуре зрения» идёт распродажа солнцезащитных очков.

В клиентские дни скидки на солнцезащитные очки и оправы – до 50%. На покупку линз для очков действуют специальные предложения.

Все очки соответствуют стандарту UV400. Это значит, что они не пропускают вредное ультрафиолетовое излучение, у которых диапазон как раз от 280 до 400 нанометров,говорят эксперты.

Клиентские дни продлятся до 30 июня. Розыгрыш годового запаса линзы Alcon Dailies Total 1 состоится 4 июля в 15:00 в группе «ВКонтакте» vk.com/cu_vision

Запоминай адреса, где в Нижнем Тагиле выгоднее всего приобретать контактные линзы, очки и солнцезащитные очки:

Газетная, 72 - салон оптики «Культура Зрения»

Пн-Пт: 10.00-19.00

Сб-Вс: 10.00-18.00

+7 (922) 200-91-81

Проспект Ленина, 59 - салон оптики «Культура Зрения»

Пн-Пт: 09.00-19.00

Сб-Вс: 10.00-18.00

+7 (922) 222-66-01

Октябрьский проспект, 12 - салон оптики «Культура Зрения»

Пн-Пт: 10.00-19.00

Сб-Вс: 10.00-18.00

+7 (922) 222-41-76

Фрунзе, 19 - салон оптики «Культура Зрения»

ПН-Пт: 09.00-19.00

Сб-Вс: 10.00-18.00

+7 (922) 200-99-02

До 30 июня приходи в салон оптики Культура Зрения! Делай покупки, получай подарки и участвуй в розыгрыше годового запаса контактных линз!