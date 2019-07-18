Синоптики обещают тагильчанам жару и грозы в выходные

Сегодня, 18 июля, синоптики обещают до +24 градусов днем, без осадков.

В пятницу в дневные часы ожидается до +28 градусов, возможны кратковременные дожди, ветер — до восьми метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до отметки +14 градусов.