Синоптики обещают тагильчанам жару и грозы в выходные
Сегодня, 08:22Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным Гисметео, в Нижнем Тагиле в предстоящие выходные сохранится жаркая погода, возможны дожди с грозами.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 18 июля, синоптики обещают до +24 градусов днем, без осадков.
В пятницу в дневные часы ожидается до +28 градусов, возможны кратковременные дожди, ветер — до восьми метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до отметки +14 градусов.
В субботу и воскресенье тагильчанам обещают до +26 градусов днем и +14…+18 в ночное время. Возможны дожди с грозами. Ветер — до 11 метров в секунду.
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