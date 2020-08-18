В оперштабе опровергли информацию о 2287 больных COVID-19 в Нижнем Тагиле

Сегодня цифру по заболевшим озвучил глава местного отдела Роспотребнадзора Юрий Бармин. Он уточнил, что в Дзержинском районе заболело 790 человек, в Тагилстроевском — 763, в Ленинском — 734. Однако такие цифры противоречат официальной статистике, по которой в Нижнем Тагиле на 40% меньше заболевших COVID-19, чем в докладе Бармина.