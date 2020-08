В оперштабе опровергли информацию о 2287 больных COVID-19 в Нижнем Тагиле

В оперштабе назвали ошибкой данные о 2287 тагильчанах, которые были заражены коронавирусом в период пандемии, пишет ИА «Все новости».

Сегодня цифру по заболевшим озвучил глава местного отдела Роспотребнадзора Юрий Бармин. Он уточнил, что в Дзержинском районе заболело 790 человек, в Тагилстроевском — 763, в Ленинском — 734. Однако такие цифры противоречат официальной статистике, по которой в Нижнем Тагиле на 40% меньше заболевших COVID-19, чем в докладе Бармина. В оперативном штабе пояснили, что такие цифры появились в результате технической ошибки. Там заявили, что в городе 1371 человек заболел коронавирусом. Кроме того, со специалиста, готовившего информацию к совещанию, взяты объяснения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter