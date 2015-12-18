Плохое качество воды Нижнего Тагила привело к росту вирусных инфекций

Санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин отметил, что есть прямая зависимость между числом заболевших и качеством воды. Например, год назад остро стояла проблема с заболеваемостью гепатитом А. Мало людей было привито от этого заболевания, поэтому количество заболевших начало стремительно увеличиваться. И это не смотря на то, что меры профилактики известны каждому человеку ещё с детства. Это мытьё рук и кипячение воды.

Проведённая вакцинация позволила снизить заболеваемость гепатитом в 2,5 раза. Сергею Носову было предложено установить в школах и детских садах ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды. Это обойдётся городу в 31 миллион рублей. Мэр поддержал эту идею, но пока обошелся без конкретики в виде сроков реализации.

Кроме Нижнего Тагила гепатит поселился в Верхней Туре, Верхней Салде, Невьянске и Горноуральском городском округе.

Как будто этого мало, в 2015 году в Нижнем Тагиле случился рост числа кишечных заболеваний. По школам и детским садам прошла череда вспышек норовируса, поразившая юных тагильчан.

Вышеуказанные проблемы вызваны ухудшением качества воды в водоёмах, из которых город берёт воду. Эти водоёмы находятся в собственности Министерства природных ресурсов и экологии области. Сергей Носов уже не первый год пытается привлечь область к совместной с городом реконструкции очистных сооружений. Цена вопроса очень велика, и Нижний Тагил в одиночку вряд ли сможет «потянуть» такой проект.