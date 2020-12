За минувшие сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировали 19 новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

За все время пандемии в Нижнем Тагиле зафиксировано 3342 случая инфицирования. В Свердловской области за сутки выявлено 402 случая заболевания, общее количество зарегистрированных случаев — 53 335. За сутки из больниц выписали 407 человек, за все время выздоровели 45 629 человек. С начала пандемии зарегистрировано 1295 летальных случаев, из них 16 за минувшие сутки.

