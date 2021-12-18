Опасно для жизни: почему пескосоляная смесь на дорогах наносит вред экологии

В Нижнем Тагиле зима пока не вступила полностью в свои права, и снега из-за теплой погоды на дорогах почти нет. Однако дорожным службам уже приходилось выходить на борьбу со снегопадами, а среди горожан возникали дискуссии об эффективных и безопасных способах борьбы с гололедом.

Безопасность превыше всего Согласно новым правилам зимнего содержания дорог у коммунальных служб есть от 3 до 12 часов для уборки снега и наледи до «черного асфальта». Для этого они используют все виды противогололедных материалов: песок, пескосоляную смесь и многокомпонентные реагенты. Кстати, согласно все тем же правилам, ужесточены требования к ПГМ: они не должны пылить, испаряться, вызывать аллергию и вносить грязь, пройти проверку по влиянию на обувь и иметь определенный уровень допустимого воздействия на металл. С таким подходом, эра песка и соли должна кануть в лету. Но вот готовы ли жители к обработке дорог многокомпонентными реагентами? Тенденция отказа от пескосоляной смеси прослеживается только в крупных городах-миллионников, где наряду с дорогами и трассами, реагентами обрабатываются объекты федерального значения, здравоохранения, энергетики и культурного наследия. Так, в Красноярске в 2019 году для того, чтобы выяснить, что эффективнее — песок или многокомпонентные реагенты, власти провели эксперимент. Около месяца четыре магистрали города подсыпали только песком и солью. По итогу оказалось, что количество аварий на этих дорогах в период эксперимента увеличилось: песок показал низкие сцепные качества, требовал постоянного обновления, создавал роликовый эффект на дорогах, скапливался на обочинах. Снегоуборочным машинам приходилось выезжать на участки чаще, а по весне весь песок оказался на тротуарах и в воздухе, и потребовал более тщательной уборки города. Сейчас Красноярск перешел на многокомпонентные реагенты. Уходит от песка Уфа и Новосибирск. Фото: группа "Дороги без дураков" во "Вконтакте" Солевые проблемы Еще одним способом обработки дорог от наледи является обработка галитом технической солью. Чаще всего на улицах используется галит с низкой степенью очистки, который может содержать примеси песка или других солей. На первый взгляд кажется, что такого вида реагент абсолютно безопасен, но он выступает белыми кругами на обуви, оказывает негативное влияние на автомобили и дорожное покрытие. В США подсчитали, что ежегодно тратится до 5 млрд долларов на восстановление инфраструктуры после использования технической соли на дорогах зимой. Кроме того, применение галита уплотняет грунт, из-за чего затрудняется водо- и воздухообмен, а недостаток кислорода и воды губителен для растений. Экологи во всем мире призывают сокращать применение чистого хлорида натрия за счет добавления к нему других видов солей и смягчающих добавок, выводящих соли из почв. Песок-убийца Самый простой способ обработки дорог от гололеда — это посыпка песком. Столь безобидный и традиционный метод на поверку оказывается неэкологичным и может нанести непоправимый вред легким человека. Всемирная организация здравоохранения доказала, что каждая седьмая смерть на планете происходит из-за пыли. Выбросы предприятий, шипованная резина на дорогах, парковка на газонах, несвоевременная уборка галита на дорогах, песок на тротуарах — всем этим мы дышим. Опасность песка подтвердили и исследования российского университета при Министерстве здравоохранения РФ. Песчаная смесь на дорогах крайне токсична. Мелкая пыль попадает в дыхательную систему и далее в кровь. Это все увеличивает риск развития рака легких, инсульта и болезней сердца. В прошлом году Нижний Тагил стал одним из лидеров по техногенному загрязнению. Ученые из Института промышленной экологии Уральского отделения РАН отобрали не менее 40 проб на наличие пыли в воздухе в 10 исследуемых городах. Образцы распределялись по размерам частиц. Фото: группа "Дороги без дураков" во "Вконтакте" В результате, больше всего частиц было найдено в Ростове-на-Дону (до 43%). На втором месте оказался Нижний Тагил (до 31%). Третье место занял Магнитогорск (до 29%), четвертое — Екатеринбург (до 25%), пятое Нижний Новгород (до 24%). За рубежом в целях снижения запыленности воздуха резко снизились объемы использования на дорогах пескосоляных смесей. Кроме того, исследования показывают, что помимо человека, песок оказывает негативное влияние на животный мир. По словам эколога из Университета Дэйтона, штата Огайо в США профессора Эрика Бенбоу, он засоряет места обитания личинок насекомых, живущих в ручьях и водоемах. Что влияет на всю цепочку питания и сказывается в итоге на рыбах. А еще песок — это та самая грязная «каша» на дорогах, которая образуется с таянием снега. Он растаскивается по дороге, забивает ливневые канализации и оседает на газонах и тротуарах. Полностью убрать его достаточно сложно, поэтому город остается по-прежнему небезопасным с точки зрения экологии для проживания.

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