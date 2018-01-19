Два случая заболевания гриппом у детей зафиксированы в Нижнем Тагиле

Оба случая квалифицированы как лёгкие, госпитализация пациентам не потребовалась.

Эти эпизоды, по мнению специалистов, свидетельствуют о том, что вирус этой зимой определенно придет в Нижний Тагил. Подъем заболеваемости обычно приходится на последние недели января. Тагильчанам советуют чаще мыть руки и по возможности избегать мест массового скопления людей.

45% тагильчан получили прививки от гриппа. На прошлой неделе в городе был зафиксирован 1494 случая заболевания ОРВИ.

Тем не менее, прироста по показателям заболеваемости нет. Больных в два раза меньше, чем в прошлом году, передает слова заместителя главного санитарного врача Ольги Котовой ИА «Все Новости». По оценкам медиков, ситуация по заболеваемости в Нижнем Тагиле в целом благополучная.