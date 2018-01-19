Содержание вредных веществ в атмосфере Нижнего Тагила не превышает допустимой нормы

8 дней подряд каждый месяц, с сентября по декабрь 2017 года, на территории Нижнего Тагила проводились лабораторные исследования уровня загрязненности воздуха.

Чтобы определить степень влияния на состояние атмосферы города АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «НПК «Уралвагонзавод», ПАО «Уралхимпласт» и ОАО «ВГОК» были определены 4 точки забора проб.

Как сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, результаты исследований показали, что уровень вредных веществ не превышает нормы СанПиН. Лишь 24 ноября в районе ул. Панфилова, 6 был превышен уровень содержания аммиака.

Мониторинг воздуха в жилой части Нижнего Тагила будет продолжен и в 2018 году.