Снегопады отступят в Свердловской области к середине недели
19 марта, 09:00Здоровье и экология
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В Свердловской области на неделе ожидается пасмурная погода с переменной облачностью. Воздуха прогреется к середине недели, однако к выходным показания на градуснике вновь будут опускаться. Что касается снегопадов, то они отступят уже к середине недели.
Сюжеты: Нижний Тагил
Самым холодным днём, судя по прогнозам свердловских синоптиков, будет понедельник. В дневное время ожидается до -9 градусов Цельсия. В ночь на вторник температура упадет до -18.
Во вторник и среду температура воздуха прогреется до -3 градусов. Тем временем, ночью ожидает до -13. Самый тёплый день - четверг. Днём до -2 днём и до -9 ночью. К выходным незначительно похолодает по сравнению с предыдущими днями, ночью будет до -16 градусов.
Ветер не будет превышать 5 метров в секунду, максимальные значения ожидаются в понедельник и четверг. Всю неделю на территории Среднего Урала ожидаются переменная облачность и осадки в виде снега.
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