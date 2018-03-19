Снегопады отступят в Свердловской области к середине недели

Самым холодным днём, судя по прогнозам свердловских синоптиков, будет понедельник. В дневное время ожидается до -9 градусов Цельсия. В ночь на вторник температура упадет до -18.

Во вторник и среду температура воздуха прогреется до -3 градусов. Тем временем, ночью ожидает до -13. Самый тёплый день - четверг. Днём до -2 днём и до -9 ночью. К выходным незначительно похолодает по сравнению с предыдущими днями, ночью будет до -16 градусов.

Ветер не будет превышать 5 метров в секунду, максимальные значения ожидаются в понедельник и четверг. Всю неделю на территории Среднего Урала ожидаются переменная облачность и осадки в виде снега.