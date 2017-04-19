Обязательная маркировка лекарств будет введена в России с 2019 года

В России стартовал пилотный проект по маркировке упаковок лекарственных средств. В девяти регионах страны начали продавать препараты со специальным QR-кодом.

Предприятия-добровольцы, которые установили специальное оборудование, поставляют лекарства в маркированных упаковках. По завершению эксперимента это нововведение будет действовать во всех российских регионах. С 2019 года Росздравнадзор сделает маркировку лекарств обязательной.

Это предотвратит торговлю поддельными лекарствами и сделает невозможной продажу препаратов без рецепта. При продаже лекарства информация о нем будет поступать в налоговую службу и Росздравнадзор через онлайн-кассу, сообщает газета «Известия».