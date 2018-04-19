Владимир Путин: «Проблемы экологии в Нижнем Тагиле будут решать в первую очередь»

Об этом заявил Владимир Путин. Всего президент упомянул 11 городов, где превышены нормативы по выбросам в атмосферу. В их числе Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Череповец.

Вклад этих 300 предприятий в выбросы вредных веществ на территории России составляет 60%. С 2019 по 2022 годы предприятия поэтапно перейдут на наилучшие доступные технологии.

Для предприятий с 2020 года коэффициент к ставкам за сверхнормативные сбросы увеличится до 100-кратного, сообщает пресс-служба Кремля.