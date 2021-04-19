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Весенние субботники пройдут в Нижнем Тагиле

Весенние субботники будут проведены в Нижнем Тагиле в апреле и мае 2021 года. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Мэрия постановила провести Дни защиты окружающей среды (субботники) согласно распоряжению свердловского правительства № 87-РП «О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году».

Провести на территории муниципального образования Нижний Тагил Дни защиты окружающей среды. Руководителям всех организаций рекомендовать к проведению уборку территорий, говорится в тексте документа.

Кроме того, постановление регулирует и ряд других мероприятий на протяжении всего 2021 года. В приложении отмечены 57 акций, которые пройду в течение года. Среди них:

  • Молодежный экологический субботник в мае;
  • Организация и проведение городской экологической акции «Остановим загрязнение города твердыми бытовыми отходами» (сбор макулатуры, металлолома, полиэтилена в пункты приема вторсырья);
  • Квест «По лесным тропинкам», приуроченный к Всемирному дню охраны окружающей среды 5 июня;
  • Мастер-класс «Чудесные превращения» (поделки из бросового материала) в октябре;
  • Птичья столовая: акция «кормим птиц» в ноябре и декабре.

Также постановлением утверждено проведение конкурса на лучшее цветочное оформление «Фестиваль цветов». Он будет проведет отделом по экологии и природопользованию мэрии, совместно с районными администрациями.

Целью мероприятия объявлено улучшение облика Нижнего Тагила. Конкурс пройдет между фирмами и простыми горожанами с 1 июля по 6 августа. Заявки на участи будут приниматься до 20 июля 2021 года. Победители получат дипломы администрации Нижнего Тагила.

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