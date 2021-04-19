Весенние субботники пройдут в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:25Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Мэрия постановила провести Дни защиты окружающей среды (субботники) согласно распоряжению свердловского правительства № 87-РП «О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году».
Провести на территории муниципального образования Нижний Тагил Дни защиты окружающей среды. Руководителям всех организаций рекомендовать к проведению уборку территорий, говорится в тексте документа.
Кроме того, постановление регулирует и ряд других мероприятий на протяжении всего 2021 года. В приложении отмечены 57 акций, которые пройду в течение года. Среди них:
Также постановлением утверждено проведение конкурса на лучшее цветочное оформление «Фестиваль цветов». Он будет проведет отделом по экологии и природопользованию мэрии, совместно с районными администрациями.
Целью мероприятия объявлено улучшение облика Нижнего Тагила. Конкурс пройдет между фирмами и простыми горожанами с 1 июля по 6 августа. Заявки на участи будут приниматься до 20 июля 2021 года. Победители получат дипломы администрации Нижнего Тагила.