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Куйвашев получил предупреждение от главного прокурора Свердловской области из-за проблемы с бездомными животными
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Куйвашев получил предупреждение от главного прокурора Свердловской области из-за проблемы с бездомными животными

19 июня 2017, 16:45Здоровье и экология
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