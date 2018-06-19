Зачем нужен ежегодный осмотр у гинеколога?

Плохая экология, частые стрессы и отсутствие контроля над состоянием организма приводят к тому, что сегодня уже даже молодой возраст не гарантирует хорошее состояние здоровья.

Многие опасные заболевания репродуктивной системы могут протекать без ярко выраженной симптоматики, поэтому женщинам рекомендуется как минимум раз в год проходить осмотр у гинеколога в профилактических целях. Ведь чем раньше обнаружена болезнь, тем успешнее и легче протекает ее лечение. Своевременное обращение к гинекологу может не только спасти здоровье и репродуктивную функцию, но и жизнь женщины. Записаться на осмотр можно здесь http://medcity.ua/services/konsultatsiya-ginekologa/

Когда лучше проходить осмотр?

Если отсутствуют жалобы на здоровье, то осмотр лучше всего проходить хотя бы один раз в год в период с седьмого по двенадцатый день менструального цикла. Однако если есть жалобы, то визит к врачу нельзя откладывать ни в коем случае. Игнорирование симптомов или попытки лечения в домашних условиях могут привести к усложнению состояния, что негативно отразится на репродуктивной системе женщины.

Узнать более подробную информацию и записаться на осмотр к гинекологу или проктологу можно на http://medcity.ua/services/proktologiya/

Как проходит осмотр?

В первую очередь врач беседует с пациенткой, узнает о том, есть ли какие-то симптомы, и беспокоит ли ее что-либо. Дополнительно будут заданы вопросы относительно характера протекания и регулярности менструального цикла, ведении половой жизни, беременностей и того, какие пациентка использует средства контрацепции. Эти вопросы помогут специалисту составить изначальное представление о состоянии организма и сориентироваться в том, какие дополнительные анализы необходимо назначить пациентке.

При профессиональном осмотре пациентке обязательно нужно будет сдать мазок на онкоцитологию. Это делается с целью исключить или обнаружить предраковые изменения на шейке матки.

Дополнительно осуществляется пальпация груди и осмотр на гинекологическом кресле.

Помните о том, что отвечать на вопросы необходимо максимально точно и честно. Это поможет быстрее и правильнее поставить диагноз.

Как подготовиться?

Для того чтобы консультация прошла результативно, за день до осмотра необходимо исключить половые контакты, спринцевания, использование специальных средств личной гигиены, таблеток и спреев.

Врачи также советуют подготовить список интересующих вас вопросов, чтобы затем не растеряться и ничего не забыть.

Кроме того, подготовиться нужно не только материально, но и психически. Известно, что у многих женщин существует страх перед осмотром. Это вполне естественно, если до этого пациентка не обращалась или обращалась к неграмотному специалисту.

В кабинете профессионального гинеколога женщина будет комфортно себя чувствовать с первой же минуты приема и будет полностью уверена в сохранении конфиденциальности своего обращения. В этом случае и без того деликатная процедура не превратится в ежегодное мучительное испытание.