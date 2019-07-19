В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку из-за «маслянистого пятна» на пруду

Прокуратура и Росприроднадзор запланировали выездную проверку. На месте будут взяты пробы воды на предмет превышения концентрации вредных веществ.

В 2017 году аналогичный инцидент уже происходил на городском пруду Екатеринбурга. Тогда причиной появления пятен на воде стала строительная техника.