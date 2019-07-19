В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку из-за «маслянистого пятна» на пруду
Сегодня, 12:15Здоровье и экологияФото: Е1.ru
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19 июля в Екатеринбурге на городском пруду недалеко от Макаровского моста появилось «маслянистое пятно», по данному факту организована проверка, сообщает природоохранная прокуратура Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Прокуратура и Росприроднадзор запланировали выездную проверку. На месте будут взяты пробы воды на предмет превышения концентрации вредных веществ.
В 2017 году аналогичный инцидент уже происходил на городском пруду Екатеринбурга. Тогда причиной появления пятен на воде стала строительная техника.
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