Ассенизаторы сливают отходы в природоохранной зоне Нижнего Тагила

Жители района Сухоложский жалуются на запах канализации, который разносится по округе после того, как ассенизаторы приезжают и сливают содержимое цистерны в колодец.

На перекрестке улиц Джамбула и Байдукова ассенизаторские машины нелегально производят слив нечистот в колодец. Стоит постоянная вонь. Рядом речка, жалуются местные жители.

Редакция TagilCity.ru неоднократно видела в районе Сухоложского ассенизаторскую спецтехнику. Автомобили поворачивали с дороги в поле и сливали содержимое цистерны в колодец. В распоряжении редакции есть фото с места в разный период времени с начала 2018 года.

На повороте к колодцу стоит указатель с обозначением места как прибрежной водоохраной зоны. Специальный режим хозяйственной и иной деятельности здесь установлен законодательством.

Здесь природоохранная зона, а они постоянно сливают канализацию. Сворачивают с дороги, чуть проезжают и начинают спускать из цистерны. Помимо жуткого запаха еще грязь и глина из-под колес по всей дороге после этих заездов, поделилась жительница района.

Собеседники рассказали редакции TagilCity.ru, как должен проходить слив канализационных стоков ассенизаторскими машинами. По правилам, те, кто занимается откачкой выгребных ям, должны заключать договор с городскими очистными сооружениями и оплачивать слив канализации в них.

И организации, и частники должны сливать канализацию и прочие отходы в очистные сооружения. Заключается договор с очистными, там прописывается режим слива, то есть, куда сливать, по каким дням и в какое время. Чтобы не было столпотворения, и очистные сооружения успевали справляться с объемами. Услуга эта, естественно, платная. Все же люди платят за водоотведение и канализацию, рассказал участник ассенизаторского бизнеса.

В сети редакция TagilCity.ru нашла объявления с предлагаемой услугой ассенизатора. Средняя стоимость за один рейс варьируется от 600 до 1 500 рублей. Стоимость зависит и от объема цистерны.

Здесь простая арифметика: в день можно сделать от 4 до 5 ходок. При этом, не с каждого участка набирается полная цистерна, а плата округляется все равно в большую сторону. В среднем берут 700 рублей. Получается, примерно 3 500 рублей за день, при работе с выходными дней 20 в месяц можно заработать порядка 70 000 рублей. Минус расходы на бензин и содержание автомобиля, плата по договору за слив в очистные,говорит собеседник редакции.

Собеседники редакции поясняют, что владельцам ассенизаторской техники становится выгодно сливать нечистоты в городские колодцы незаконно.

Спецтехника для откачки в основном частная. Такая машина стоит относительно недорого. Есть организации, которые сдают их в аренду частникам. Чтобы больше заработать и не тратиться на оплату сливов в очистные сооружения, многие сливают в лесок. Если природоохранная прокуратура узнает, штрафы будут огромные. Поэтому начали сливать в колодцы Водоканала. Там тоже штрафы, но меньше, чем от природоохранной прокуратуры. А еще сливать в очистные нужно по графику, что тоже не выгодно - потеря времени,поясняет тагильчанин.

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