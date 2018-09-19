Вегетарианское кафе в Екатеринбурге закрыто на месяц из-за нарушения саннорм

В ходе проверки Роспотребнадзора установлено, что в зоне приготовления холодных блюд нет бактерицидных ламп. Условия хранения и складирования скоропортящихся кондитерских изделий не соблюдались. Производственный инвентарь хранился без маркировки, посуда не обрабатывалась надлежащим образом.

Кроме того, нарушались требования к хранению уборочного инвентаря, а продукты доставлялись личным неспециализированным автотранспортом сотрудников.

В отношении кафе составлен и передан в суд протокол об административном правонарушении, сообщает «Областная газета».