Вегетарианское кафе в Екатеринбурге закрыто на месяц из-за нарушения саннорм
Сегодня, 10:35Здоровье и экология
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Вегетарианское кафе «Вег Бургер» в Екатеринбурге закрыто на 30 дней из-за многочисленных нарушений санитарных норм.
Сюжеты: Екатеринбург
В ходе проверки Роспотребнадзора установлено, что в зоне приготовления холодных блюд нет бактерицидных ламп. Условия хранения и складирования скоропортящихся кондитерских изделий не соблюдались. Производственный инвентарь хранился без маркировки, посуда не обрабатывалась надлежащим образом.
Кроме того, нарушались требования к хранению уборочного инвентаря, а продукты доставлялись личным неспециализированным автотранспортом сотрудников.
В отношении кафе составлен и передан в суд протокол об административном правонарушении, сообщает «Областная газета».
В свою очередь соучредитель компании «Вег Бургер» заявляет, что проверка Роспотребнадзора и закрытие кафе связано с угрозами от неизвестных закрыть весь бизнес.
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