Роспотребнадзор предложил сокращение производства пластиковых пакетов
Сегодня, 11:58Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Роспотребнадзор предлагает внести в действующее законодательство РФ поправки о поэтапном сокращении производства пластиковых пакетов, а также о их многократном использовании, сообщает РИА Новости.
Речь идёт о федеральном законе «Об отходах производства и потребления». Также ведомство предлагает стимулировать производство упаковки для многоразового пользования, а также полимерных материалов, способных к саморазложению.
Кроме того, Роспотребнадзор предлагает разработку технологий производства биоразлагаемой тары и упаковки.
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