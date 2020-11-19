Синоптики сообщили о погоде на выходные в Нижнем Тагиле

В пятницу, 20 ноября, днем будет -2 градуса, ночью похолодает до -4 градусов. Будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный до 16 метров в секунду.
В субботу, 21 ноября, ожидается пасмурная погода без осадков. Днем прогнозируют -3 градуса, ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов. Скорость юго-западного ветра снизится до 12 метров в секунду.
В воскресенье, 22 ноября, днем синоптики обещают -5 градусов, ночью похолодает до -7 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду.