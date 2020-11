За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле выявили 25 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.

С начала пандемии в Нижнем Тагиле зафиксировали 2785 случаев заболевания COVID-19. По данным на 18 ноября, в Свердловской области за сутки было выявлено 358 случаев заражения, всего зарегистрировано 41 719 заболевших. С начала пандемии выписали по выздоровлению 33 882 человека, из них 363 за сутки. с 17 по 18 ноября зафиксировали 10 летальных случаев, всего скончались от инфекции 917 пациентов.

