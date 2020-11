За сутки в России выявили 23 610 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии зафиксировали 2 015 608 заболевших инфекцией. По данным Роспотренадзора, под наблюдением медиков остается 468 746 человек. Из больниц выписалии за сутки 25 573 пациентов, с начала пандемии выздоровели 1 526 656 человек. Общее количество скончавшихся от коронавируса составило 34 850 россиян, из них 463 умерли за прошедшие сутки.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter