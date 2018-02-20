«Суши Wok» в Екатеринбурге закрыт на 45 дней за нарушение СанПин

Поводом для проверки стала жалоба одного из клиентов заведения. В ходе расследования специалисты ведомства выявили множество нарушений, которые значительно влияли на работу всего учреждения.

В частности, в зоне, куда помещаются готовые блюда, не было бактерицидных ламп, на складе отсутствовал термометр. В целом на предприятии не были созданы условия для хранения и обработки продуктов. В ходе работы использовались мусорные бачки без педалей и крышек, заполненные на 2/3.

Кроме того, руководство не имело документов, которые бы подтверждали качество продукции. Водители, которые осуществляли доставку еды горожанам, не имели медицинской книжки.

За все выявленные нарушения в отношении предпринимателя сотрудники ведомства составили протокол об административном правонарушении. Так, деятельность кафе была приостановлена на 45 дней, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.