Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Суши Wok» в Екатеринбурге закрыт на 45 дней за нарушение СанПин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Суши Wok» в Екатеринбурге закрыт на 45 дней за нарушение СанПин

20 февраля, 08:00Здоровье и экология
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»