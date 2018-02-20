Тагильские рыбаки в ходе рейда узнали об опасности нахождения на льду (ФОТО)
На водоемах Нижнего Тагила прошел рейд в рамках акции «Безопасный лед». Его участники напомнили рыбакам, что нахождение на льду может быть опасно для их жизни.
В ходе профилактических бесед тагильские рыбаки пояснили, что стараются соблюдать все меры безопасности – следят за толщиной льда, находятся недалеко от берега и знают, как позвонить в МЧС.
Спасатели обратили внимание на то, что с потеплением лед вдоль берегов может подтаять или отколоться, из-за чего нахождение на льду может привести к несчастным случаям.
Неподалеку от насосной станции на льду тагильского пруда спасатели обнаружили группу рыбаков, один из них находился примерно в 5 метрах от большой полыньи. Участники рейда сообщили мужчине, что это может быть опасно, и попросили отойти от кромки на безопасное расстояние – более 100 м.
Как сообщает «Центр защиты населения», такие рейды будут проходить регулярно, так как тагильчане, несмотря на запрещающие знаки, выходят на опасные участки льда.
Фото: «Центр защиты населения»
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