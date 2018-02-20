Тагильские рыбаки в ходе рейда узнали об опасности нахождения на льду (ФОТО)

В ходе профилактических бесед тагильские рыбаки пояснили, что стараются соблюдать все меры безопасности – следят за толщиной льда, находятся недалеко от берега и знают, как позвонить в МЧС.

Спасатели обратили внимание на то, что с потеплением лед вдоль берегов может подтаять или отколоться, из-за чего нахождение на льду может привести к несчастным случаям.

Неподалеку от насосной станции на льду тагильского пруда спасатели обнаружили группу рыбаков, один из них находился примерно в 5 метрах от большой полыньи. Участники рейда сообщили мужчине, что это может быть опасно, и попросили отойти от кромки на безопасное расстояние – более 100 м.

Как сообщает «Центр защиты населения», такие рейды будут проходить регулярно, так как тагильчане, несмотря на запрещающие знаки, выходят на опасные участки льда.

Фото: «Центр защиты населения»