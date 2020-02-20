В больнице Екатеринбурга появились собаки-терапевты
Сегодня, 10:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В ЦГБ № 2 в столице Урала появились альтернативные методы лечения. Там пациентам помогают собаки-терапевты, сообщает «Комсомольская правда».
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Методика называется канистерапия. Общение с собаками благоприятно влияет на пациентов и поднимает им настроение. В больнице «работают» специально обученные собаки различных пород. Есть и чихуахуа и ирландский волкодав.
Четвероногих терапевтов в зимнее время привозят в больницу Екатеринбурга раз в неделю. В теплое время животные находятся в медучреждении чаще. Пациенты могут гулять с собаками, животным нравится находиться на свежем воздухе.
Как сообщают медики, общение с собаками помогает пациентам на время забыть о заболевании, отвлечься, а также облегчить физический дискомфорт.
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