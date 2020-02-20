В больнице Екатеринбурга появились собаки-терапевты

Методика называется канистерапия. Общение с собаками благоприятно влияет на пациентов и поднимает им настроение. В больнице «работают» специально обученные собаки различных пород. Есть и чихуахуа и ирландский волкодав.

Четвероногих терапевтов в зимнее время привозят в больницу Екатеринбурга раз в неделю. В теплое время животные находятся в медучреждении чаще. Пациенты могут гулять с собаками, животным нравится находиться на свежем воздухе.