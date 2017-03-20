Хорошая погода установится с начала недели в Нижнем Тагиле
20 марта 2017, 08:10Здоровье и экология
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Уже с наступившей недели жителям Нижнего Тагила станет гораздо приятнее находиться на улице. Дело в том, что на Среднем Урале установится теплая погода.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
В течение недели, сообщают уральские синоптики, температура воздуха будет только повышаться.
К пятнице столбик термометра зафиксируется на отметке 6 градусов тепла.
Интересно, что в связи с погодными изменениями, смог, по прогнозам синоптиков, должен развеяться 20 марта.
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