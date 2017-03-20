Хорошая погода установится с начала недели в Нижнем Тагиле

В течение недели, сообщают уральские синоптики, температура воздуха будет только повышаться.

К пятнице столбик термометра зафиксируется на отметке 6 градусов тепла.

Интересно, что в связи с погодными изменениями, смог, по прогнозам синоптиков, должен развеяться 20 марта.