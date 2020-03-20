Зуд, жжение, заложенность носа: готовим весеннюю аптечку!

До сих пор нет ясного ответа почему и откуда берётся аллергия. Одно генетики знают точно — это реакция организма на различные возбудители: пыль, продукты питания, шерсть животных, пыльцу растений, укусы насекомых, споры плесени и грибков, а также лекарства и синтетику.

Аллергия — это сверхчувствительная и нетипичная реакция иммунной системы человека на чужеродные вещества, в результате которой вырабатываются антитела, именно они вызывают неприятные симптомы.

Для борьбы с этими раздражителями организм вырабатывает иммуноглобулины класса Е, которые должны обезвредить антигены. На деле антитела прикрепляются к тучным клеткам, которыми богата слизистая носа и дыхательных путей. При соединении антиген с антителами, разрушаются тучные клетки и в окружающие ткани попадает их содержимое - гистамин.

В зависимости от органа поражения, выделяются различные виды аллергических реакций: респираторная (пыльца, шерсть, пыль и т.д.) , пищевая (продукты питания), кожная (контакт с растениями, веществами, препаратами), ультрафиолетовая (солнечный свет) и инфекционная (микроорганизмы). В каждом из случаев организм может реагировать по-разному.

Нередко люди путают аллергию с ангиной, так как испытывают похожие симптомы: зуд, жжение, заложенность носа и частое чихание. Поэтому в первую очередь, необходимо промыть место, с которым соприкасался аллерген и убрать возбудитель, к коже необходимо приложить прохладную влажную повязку и принять средство против аллергии. Ни в коем случае не пренебрегать медицинской помощью, в зависимости от состояния — вызвать скорую помощь или посетить больницу самостоятельно.

Антигистаминные препараты — то, что нужно для лечения аллергических реакций. С лёгкой формой аллергии помогут справиться таблетки, а с тяжёлой — инъекции. Но не забудьте проконсультироваться с врачом, он точно определит препарат и дозировку.

Чтобы задышать полной грудью, рекомендуется воспользоваться сосудосуживающими спреями. Они снимут отёк слизистой носа. Но помните, не рекомендуется использовать их дольше 5-7 дней и применять для лечения детей младше 12 лет.

Аллергия — самое распространённое заболевание, которое может проявиться со временем, а иногда и застать врасплох.

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Фото: apteka.ru