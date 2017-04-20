Тагильчане смогут принять участие в акции экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию
20 апреля 2017, 14:55Здоровье и экология
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Акция экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию в Нижнем Тагиле продолжается.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всех жителей Нижнего Тагила приглашают принять участие в экспресс-тестировании на ВИЧ-инфекцию.
Абсолютно бесплатно пройти тестирование на ВИЧ-статус можно будет во время проведения 3-дневной акции, которая пройдет в разных местах, сообщает пресс-служба администрации города.
25 апреля с 16 до 19 часов тестирование будет проводиться в мобильном пункте у кинотеатра «Родина». 26 апреля с 16 до 19 часов – в мобильном пункте на площади у железнодорожного вокзала. 27 апреля в то же самое время - с 16 до 19 часов – в помещении ТРЦ «КИТ».
Экспресс-тест проходит безболезненно. Результат известен уже через 15 минут. Достоверность результата составляет 99,8%.
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