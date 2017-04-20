Тагильчане смогут принять участие в акции экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию

Абсолютно бесплатно пройти тестирование на ВИЧ-статус можно будет во время проведения 3-дневной акции, которая пройдет в разных местах, сообщает пресс-служба администрации города.

25 апреля с 16 до 19 часов тестирование будет проводиться в мобильном пункте у кинотеатра «Родина». 26 апреля с 16 до 19 часов – в мобильном пункте на площади у железнодорожного вокзала. 27 апреля в то же самое время - с 16 до 19 часов – в помещении ТРЦ «КИТ».