Утечка вещества для производства тротила произошла на заброшенном заводе в Красноуральске (ВИДЕО)

Охрана на заброшенном заводе существует лишь для вида, пишет «Уралинформбюро» . Течь дала одна из цистерн, в швах которой образовались трещины.

Отметим, что этот завод не раз мелькал в скандальных хрониках. Так, на брошенных складах местные активисты находили взрывчатку в свободном доступе. Также утилизация различных веществ и оборудования на обанкротившемся заводе производилась с нарушениями. Прокуратура организовала проверку по данным фактам.