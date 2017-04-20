Утечка вещества для производства тротила произошла на заброшенном заводе в Красноуральске (ВИДЕО)
20 апреля 2017, 08:40Здоровье и экология
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На Красноуральском химическом заводе накануне произошла утечка мононитротолуола, токсичного вещества, используемого в производстве тротила.
Охрана на заброшенном заводе существует лишь для вида, пишет «Уралинформбюро». Течь дала одна из цистерн, в швах которой образовались трещины.
Отметим, что этот завод не раз мелькал в скандальных хрониках. Так, на брошенных складах местные активисты находили взрывчатку в свободном доступе. Также утилизация различных веществ и оборудования на обанкротившемся заводе производилась с нарушениями. Прокуратура организовала проверку по данным фактам.
Видео: Дмитрий Ивашевский, YouTube
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